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Şanlıurfa'da 3 firari hükümlü yakalandı

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, haklarında toplam 28 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarla saklandıkları adreslerde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce yapılan operasyonlarda, hakkında 6 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M.T, 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O. ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R.B saklandıkları adreslerde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
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