Şanlıurfa'da 3 firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce yapılan operasyonlarda, hakkında 6 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M.T, 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O. ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R.B saklandıkları adreslerde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.