Akçadağ'da Telefon Kablosu Hırsızlığından 1 Tutuklama

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde telefon kablolarını çalarken yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akçadağ İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, ilçeye bağlı Büyükköy Mahallesi'nde önleyici kolluk devriye faaliyeti sırasında arazide şüphelilerin olduğunu fark etti.

Jandarma ekipleri, yaptıkları kontrolde 2 şüphelinin 200 metre telefon hattı kablosunu keserek araca yüklediklerini tespit etti.

Suçüstü yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.