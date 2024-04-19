Akçaabat'ta Turizm Haftası Kutlamaları
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Akçaabat Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde yürüyüş yapıldı ve halı sergisi açıldı. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, turizmin ilçenin geleceği olduğunu belirtti.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Akçaabat Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, etkinlikler kapsamında ilçe merkezinde yürüyüş gerçekleştirildiği, ardından da Atatürk Parkı'nda Akçaabat Belediyesi halı dokuma kursiyerlerince hazırlanan halıların yer aldığı sergi açıldığı belirtildi.
Açıklamada, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in, "Bizler Akçaabat'ın geleceğini turizmde görüyor ve turizm ana başlığı altında yatırımlarımızı ve faaliyetlerimizi hayata geçiriyoruz." ifadeleri yer aldı.