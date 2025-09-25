Akçaabat'ta Şehir Orkestrası Kurulacak

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, belediyeye bağlı şehir orkestrası kurulacağını belirtti.

Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin kültürel hayatına yeni bir soluk kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Yalnızca alt ve üstyapı hizmetleriyle değil, kültür, sanat ve spor alanlarında da ilçeyi ileriye taşıyacak adımlar atmaya çalıştıklarını ifade eden Ekim, şunları kaydetti:

"Orkestramızda klasik konserlerle senfonik eserler, oda müziği ve solist eşlikli performanslar, yerel ezgilerle Trabzon ve Akçaabat yöremize ait türküler, horon havaları, kemençe ve keman birlikteliği, tematik etkinliklerle milli bayramlarımız, anma günlerimiz ve özel konser dizilerimiz, misafir sanatçılarla Türkiye'den ve dünyadan değerli isimlerin ortak projeleri yer alacak. Böylece hem dünya müziğini ilçemize taşıyacağız hem de kendi kültürel mirasımızı sahnelerde en güçlü şekilde yansıtacağız."