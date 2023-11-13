Akçaabat'ta sahil parkının birinci etap çalışmaları tamamlandı

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçenin en hareketli noktalarından sahil parkında başlattıkları birinci etap çalışmalarının tamamlandığını, ikinci etap çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.

Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, sahil parkının Akçaabat'ta yaşayanlar için denizle buluşma noktası olduğunu, uzun yıllardır kullanımda olan parka ait 11 hektarlık alanın yenilendiğini aktardı.

Sulama, elektrik ve kanalizasyon hatlarının yenilendiğine değinen Ekim, "Işıklandırma ve güvenlik kamera sistemleri yapıldı. Sahilin dört mevsim canlı kalmasına büyük katkı sağlayacak doğalgaz hattı yapıldı. Sert zeminlerde iyileştirmeler yapıldı. Sahille uyumlu modern tuvalet ve mescitler uygun yerlere konuşlandırıldı. Mevcut amfi tiyatro alanı yeniden düzenlendi. Herkesin uğrak noktası olan Akçaabat sahilinde havuzlar alanına kuru havuz yapıldı." ifadesini kullandı.

Ekim, çocuk parklarının yenilenmesinin yanı sıra yeşillendirme ve peyzaj çalışmalarının da yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Deniz tarafında seyir terasları oluşturuldu. Olta balıkçıları için alanlar oluşturuldu. Yöresel, el emeği göz nuru ürünlerin satıldığı bir sanat sokağı yapıldı. Akçaabat'ımıza yakışır yürüyüş ve bisiklet yolları yapıldı. Yine havuzlar alanında yapılan düzenleme ile oluşturulan etkinlik alanında büyük organizasyonların yanında butik ve bölgesel sanat faaliyetleri için şehrimize yeni bir mekan kazandırmış olduk. Etap etap ve konsept uygunluğu içerisinde devam eden çalışmalar neticesinde yeşille mavinin kucaklaşma noktası olan sahil parkta dokuya uygun, mimariyi bozmayan ve ihtiyaca yönelik kafeteryalar yapılacak."