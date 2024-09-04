Akçaabat'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezi girişinde su birikintileri oluştu. Bazı vatandaşlar ise biriken sular nedeniyle yürümekte güçlük çekti. İlçede ciddi bir olumsuzluk yaşanmazken, bazı işyerleri ve evlerin su bastığı belirlendi.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezi girişindeki belediye kavşağı ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kısa süre içerisinde etkisini artıran yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşları ise biriken sular nedeniyle yürümekte güçlük çektikleri görüldü.
Yapılan ilk belirlemelere göre ilçede ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığı, yağış nedeniyle bazı işyerleri ve evleri su bastığı öğrenildi