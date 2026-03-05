Haberler

Trabzon'da binanın çatısından düşen işçi öldü

Güncelleme:
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tadilat yapan bir işçi, yüksek bir binanın çatısından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir binanın çatısından düşen işçi, hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Söğütlü Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın çatısında tadilat yapan Muhammed Arvani (38) dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede Arvani'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçinin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
