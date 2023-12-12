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Akçaabat Belediyesi Seralarında Yetiştirilen Bitkiler İlçeyi Süslüyor

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Akçaabat Belediyesi tarafından kurulan seralarda yetiştirilen bitkiler, ilçedeki park, bahçe, refüj ve kaldırım kenarlarına dikiliyor. Seralarda üretilen bitki ve çiçekler, Akçaabat'ı her mevsim renklendiriyor ve doğaya katkı sağlıyor.

Akçaabat Belediyesince kurulan seralarda yetiştirilen bitkiler, ilçedeki park, bahçe, refüj ve kaldırım kenarlarına dikiliyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, kaynakları verimli kullanmak ve ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla kurulan seralarda bugüne kadar binlerce fidan ve çiçek üretildiğini ve tasarrufa geçildiğini belirtti.

Son teknolojiyle donatılmış 2 serada üretilen fidelerin köklendirip uygun ortam ve sıcaklıkta dikildiğini ve rutin aralıklarla bakımının yapıldığını ifade eden Ekim, şunları kaydetti:

"Bu fideler, Akçaabat'ta yapılan peyzaj düzenlemelerinde kullanılıyor. Seralarımızda yetiştirilen bitki ve çiçekler mevsime uygun Akçaabat'ımızı süslüyor, peyzaj çalışmalarıyla ilçemizin dört bir yanında toprakla buluşuyor. Doğasıyla ve yeşiliyle gönüllere taht kuran şehrimiz seralarımızda ürettiğimiz bitki ve çiçeklerle her mevsim rengarenk. Son teknolojiyle donatılmış seralarımızla tüketen değil, üreten Akçaabat olduk. Hem Akçaabat'ımıza hem ilimize hem de ülkemize katkı sağladık, örnek teşkil ettik. Daha yeşil, daha renkli ve daha temiz bir doğa için farkındalık oluşturmaya ve çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

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