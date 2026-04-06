Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ekim, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Mücadele'nin en güçlü sesi olarak kurulan Anadolu Ajansı, 106 yıldır ülkemizin haklı sesini dünyaya duyurmaya devam ediyor. Etkin, tarafsız ve ilkeli haberciliğin simgesi haline gelen Anadolu Ajansı'nın 106'ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadesini kullandı.