Haberler

Akbelen'de 1 Mayıs Açıklaması: Esra Işık Serbest Bırakılsın

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akbelen direnişçisi, bir aydır tutuklu bulunan Esra Işık’ın annesi ve İkizköy Muhtarı Nejla Işık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde köylülerle Akbelen’de açıklama yaptı. Işık, "Yaşasın işçinin, çiftçinin, emekçinin, emeklinin mücadelesi, bayramımız kutlu olsun" dedi.

Haber: Esma TURAN

Nejla Işık yaptığı açıklamada, "Bugün 1 Mayıs. Muğla'da, Bodrum'da, İzmir'de, İstanbul'da, Türkiyemin, güzel vatanımın dört bir yanında işçi bayramı kutlanıyor. Biz de şu an İkizköy'de, Akbelen'de bu toprakları işlediğimiz aletlerimizle buradayız. Emeğimize, alın terimize, topraklarımıza, zeytinlerimize, evladımız Esra'ya özgürlük diyoruz. Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın işçinin, çiftçinin, emekçinin, emeklinin mücadelesi; bayramımız kutlu olsun. İkizköy'den, Akbelen'den direnmeye, mücadeleye devam" diye konuştu.

Açıklamanın ardından köylüler de Esra Işık'ın serbest bırakılmasını isteyerek, tutukluluğun sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Esra Işık, Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına yönelik protestoların ardından gözaltına alınmış ve 31 Mart'ta "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

