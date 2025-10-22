Haberler

Akbank Sanat'tan Kadın Sinemacılara Destek Programı

Güncelleme:
Akbank Sanat, Kadir Has Üniversitesi ile iş birliği yaparak 'Çizginin Neresinde?' adlı söyleşi ve atölye programını düzenliyor. Program, kadın sinemacıların emeğini görünür kılmayı hedefliyor ve 1 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Akbank Sanat, Kadir Has Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü iş birliğiyle "Çizginin Neresinde?" söyleşi ve atölye programını hayata geçirecek.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, kamera arkasında çalışan kadın sinemacıların emeğini görünür kılmayı hedefleyen program, 1 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek.

Program kapsamında görüntü yönetimi, kurgu, ses, yapımcılık, sanat ve reji gibi alanlarda üretim yapan kadın sinemacılarla söyleşiler gerçekleştirilecek.

Atölye ve yuvarlak masa buluşmalarında ise kadın sinemacıların ortak üretim ve öğrenme alanları çoğaltılarak, mentorluk, ağ kurma, dayanışma ve politika önerileri gibi somut çözüm yolları üretilecek.

Programa, "www.akbanksanat.com" adresinden ücretsiz kayıt yaptırılabiliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
