Akbank Sanat, Karaköy Yeni Han'a Taşınıyor

Türkiye'de çağdaş sanatın gelişimini destekleyen ve sanatın farklı disiplinlerinde uluslararası projelere hayat veren Akbank Sanat, Galata'daki Karaköy Yeni Han'a taşınacak.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, titiz bir renovasyon süreciyle yapının sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın korunması ve aynı zamanda modern sanatın ihtiyaçlarını karşılayacak, çağdaş bir mekan yaratılması hedefleniyor.

Bu süreçte kurum, "Sanat Her Yerde" mottosuyla, farklı mekanlarda sanat faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürecek.

Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Akbank Sanat olarak kültür ve sanata olan desteğimizi güçlendirmek hedefiyle sanat merkezimizi taşıyoruz. 32 yıldır Beyoğlu'nda yer alan, her yıl 700'ün üzerinde etkinlik ve 200'ü aşkın sergiye ev sahipliği yapan merkezimiz, sanatseverlerin kalbinde önemli bir yer edindi. Bu bölgenin uluslararası kültür-sanat arenasında önemli bir uğrak yeri olmasında rol almaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Beyoğlu'yla duygusal ve sanatsal bağlarımızı koruyarak bu kez şehrin bir başka ikonik bölgesi olan Galata'da, tarihin ve kültürün iç içe geçtiği bir yapı olan Karaköy Yeni Han'da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Farklılaşan ihtiyaçlara yanıt vermek, artan ve çeşitlenen faaliyetlerimize uygun bir mekan yaratmak hedefiyle gerçekleştireceğimiz mimari renovasyon süreciyle Karaköy Yeni Han'a yeni bir kimlik ve değer kazandırmayı hedefliyoruz."

Bigalı, taşınma sürecinde ise sanatın gelişimine katkı sağlayan ve sanatseverlere zengin bir deneyim sunan faaliyetlerinin farklı mekanlarda devam edeceğini belirterek, "Akbank Sanat olarak, sanatı herkes için erişilebilir kılma ve sanatçıları destekleme misyonumuz doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Karaköy Yeni Han'ın Akbank Sanat Merkezi olarak dönüştürülme sürecini Mimar Han Tümertekin üstlenecek.