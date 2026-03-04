Burhanettin Bulut: "Bu Gece İtibarıyla Motorine 12 Lira 45 Kuruş, Benzine 3 Lira 68 Kuruş Zam Geliyor"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Dün gece motorin ve benzine yapılması planlanan zammın iptal edilmesinin nedeni belli oldu. Bu gece itibarıyla motorine 12 lira 45 kuruş, benzine 3 lira 68 kuruş zam geliyor. Akaryakıta gelen bu dev artış, yalnızca araç sahiplerini değil, üretimden lojistiğe kadar tüm zinciri etkileyecek. Nakliye maliyetleri yükselecek, bu da başta gıda olmak üzere temel tüketim ürünlerinin fiyatlarına doğrudan yansıyacak" dedi.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, akaryakıt fiyatlarına beklenen zamla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bulut, paylaşımında şunları kaydetti:

