Leman Dergisine Saldıranlara Tepki Gösterdiği İçin Tutuklanan Akademisyen Aslı Aydemir Hakkında Tahliye Kararı Verildi

(İSTANBUL) LeMan dergisi önünde 30 Haziran'da düzenlenen gösteri ve gösteri sırasında bazı kişilerin dergi binasına saldırıda bulunmasına tepki gösterdiği gerekçesiyle 4 Temmuz'da 'polise mukavemet' ile 'kasten yaralama' suçlamalarıyla tutuklanan akademisyen Aslı Aydemir hakkında 195 gün sonra tahliye kararı verildi.

LeMan dergisi hakkında soruşturma başlatılan gece, dergi binasına saldıran bir grupla tartıştığı anların görüntüleri sosyal medyada yer alan ve 4 Temmuz'da 'polise mukavemet' ile 'kasten yaralama' suçlamalarıyla tutuklanan akademisyen Aslı Aydemir hakkında tahliye kararı verildi. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nce tutukluluk incelemesi sırasında verilen tahliye kararına; dosya kapsamı, sanığın alması muhtemel ceza, ceza infaz yasasındaki düzenlemeler, sabit ikametgah sahibi olması, kaçma şüphesinin bulunmaması dikkate alındı.

Karar Barış Akademisyenleri sosyal medya hesabından da "LeMan dergisine saldıran güruh karşısında geri adım atmadığı için 4 Temmuz 2024 tarihinde tutuklanan, altı ayı aşkın süredir hukuksuzca tutuklu bulunan sevgili Aslı Aydemir hocamız için tahliye kararı verildi" ifadeleriyle duyuruldu.

Aydemir, "polise mukavemet" ve "kasten yaralama" suçlamalarından tutuklanmış, iddianamesi aylarca yazılmamıştı.