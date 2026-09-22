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AK Partili Zorlu ve Dimchoglo, gelecek yıl Gagauz buluşması için hazırlıklara başladı

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AK Partili Zorlu ve Dimchoglo, gelecek yıl Gagauz buluşması için hazırlıklara başladı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Ukrayna Gagauzları Birliği Başkanı Yuriy Dimchoglo ile bir araya geldi. Zorlu, önümüzdeki yıl yapılacak büyük Gagauz buluşması için hazırlıklara başladıklarını ve soydaşların yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti.

(ANKARA) - Ukrayna Gagauzları Birliği Başkanı Yuriy Dimchoglo ile bir araya gelen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, görüşmeye ilişkin, "Önümüzdeki yıl gerçekleştireceğimiz büyük Gagauz buluşması için hazırlıklara başladık" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Ukrayna Gagauzları Birliği Başkanı Yuriy Dimchoglo ile bir araya geldi. Zorlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ukrayna Gagauzları Birliği Başkanı Yuriy Dimchoglo ile bir araya geldik. Önümüzdeki yıl gerçekleştireceğimiz büyük Gagauz buluşması için hazırlıklara başladık. Soydaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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