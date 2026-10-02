AK Partili Zorlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci ve TDT Genel Müdürü Oral ile görüştü

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(ANKARA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, yaklaşan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Müdürü Togan Oral ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yaklaşan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvemiz öncesinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Müdürü Togan Oral ile bir araya geldik. Hazırlıklarımızı ve temel başlıklarımızı değerlendirdik. Ankara'da gerçekleşecek Zirve, kardeşlik köprülerimizin daha da güçlendiği kararlara ve süreçlere vesile olacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gönül coğrafyamızla her alanda daha fazla iş birliği hedefimize ilerleyeceğiz."

Kaynak: ANKA