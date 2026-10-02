Haberler

AK Partili Zorlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci ve TDT Genel Müdürü Oral ile görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Partili Zorlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci ve TDT Genel Müdürü Oral ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, yaklaşan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Müdürü Togan Oral ile bir araya geldi.

(ANKARA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, yaklaşan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Müdürü Togan Oral ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yaklaşan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvemiz öncesinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Müdürü Togan Oral ile bir araya geldik. Hazırlıklarımızı ve temel başlıklarımızı değerlendirdik. Ankara'da gerçekleşecek Zirve, kardeşlik köprülerimizin daha da güçlendiği kararlara ve süreçlere vesile olacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gönül coğrafyamızla her alanda daha fazla iş birliği hedefimize ilerleyeceğiz."

Kaynak: ANKA
Bu haber 380 sitede yayınlandı.
Ünlü spiker Erhan Çelik'in doktor eşinin ölümünde yeni gelişme! 5 şüpheli gözaltında

Ünlü spikerin eşinin ölümünde çarpıcı gelişme! 5 kişi gözaltında
Fon mağdurları için kritik gün! Yeni tedbirler masaya geliyor

455 bin kişinin gözü bu toplantıda
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van'da Tevrat olduğu değerlendirilen 310 santimlik eser ele geçirildi! Altın yaldızla işlenmiş

Evinden 3 metrelik altın yaldızlı tomar çıktı! Tevrat olabilir
Trump'tan uçak saldırısına ilk açıklama! 'İran mı?' sorusuna cevap verdi

Uçak saldırısına Trump'tan ilk açıklama! O soruya "Evet" dedi
Burası Hindistan değil İstanbul'un en lüks ilçelerinden biri! Trafikte böyle görüntülendiler

Bu görüntüler İstanbul'un en lüks ilçelerinden birinde kaydedildi
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti

Kaçırılıp darbedilen iş insanından acı haber
Murat Ceylan'ın değişimi çok konuşulmuştu! Gelen yorumlara sessiz kalmadı: Ben yine aynı insanım

Eleştirilere yanıt verdi: Aşk olsun...
Havalar bir anda soğudu, mevsimin ilk karı düştü

Havalar bir anda soğudu, mevsimin ilk karı düştü
Şüpheliyle boğuşurken peruğu uçtu! Yardımına vatandaş koştu

Şüpheliye uçarken karizmayı yerde bıraktı