AK PARTİLİ YENİGÜN: SOSYAL MEDYADA KİRLİ BİR SALDIRIYA UĞRUYORUZ

AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Leman Yenigün, Mecidiye Mahallesi'nde seçmenler ile bir araya geldi. Ziyarette konuşan Yenigün, 'Sosyal medyada kirli bir saldırıya uğruyoruz' dedi.

Sultanbeyli'de ev ziyareti sonrası konuşan Leman Yenigün, "Bizler için kadim dostlarımızın yanında olmak çok önemli. Kapı kapı dolaşıyoruz. Bütün insanlarımıza değmeye çalışıyoruz. Çünkü şu anda sosyal medyada kirli bir saldırıya uğruyoruz. Bizim için en değerli çalışma vatandaşlara birebir temas ettiğimiz çalışmalardır. Hem dua alıyoruz hem de insanlarımızın dertlerini dinliyoruz. Cumhurbaşkanımız için de çok güzel teveccühler duyuyoruz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz" dedi.