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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Yeni Güney Galler Yasama Meclisi Üyesi Voltz ile Görüştü

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AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Sidney'de Yeni Güney Galler Parlamentosu'nda Türkiye Dostluk Grubu Eş Başkanı Lynda Voltz ile bir araya gelerek Türkiye-Avustralya ilişkilerini değerlendirdi.

(ANKARA) - AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Sidney'de Yeni Güney Galler Parlamentosu'nda Yasama Meclisi Üyesi ve Türkiye Dostluk Grubu Eş Başkanı Lynda Voltz ile bir araya geldi.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, X hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Sidney'de Yeni Güney Galler (NSW) Parlamentosu'nda Yeni Güney Galler Yasama Meclisi Üyesi ve Türkiye Dostluk Grubu Eş Başkanı Lynda Voltz ile bir araya gelerek Türkiye- Avustralya ilişkilerini, parlamentolar ve partiler arası iş birliğini güçlendirecek konuları değerlendirdik."

Kaynak: ANKA
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