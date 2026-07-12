AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş Ağın'da asfaltlanan köy yolunun açılışını yaptı

Ak Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Ağın ilçesine bağlı Balkayası köyü yolunun açılışına katıldı.

Keleş, beraberinde AK Parti Elazığ İl Başkanı Yardımcısı Naim Doğan, Ağın İlçe Başkanı Vedat Pasinli, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ağın, İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep Özdeğer, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Can, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle Balkayası köyüne ziyarette bulundu.

Keleş ve beraberindekiler asfaltlanan köy yolunun açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra Yedibağ köyüne geçen Keleş, burada vatandaşlarla bir araya geldi.

Keleş, yaptığı açıklamada, doğasıyla huzur veren, insanıyla gönülleri ısıtan köylerde bir araya gelmeye devam ettiklerini ifade etti.

Balkayası ve Yedibağ köylerinde civar köylerden gelen muhtarlarla bir araya geldiklerini dile getiren Keleş, "Samimi bir ortamda talep ve beklentilerini dinleyerek bölgemize kazandırılan yatırımları, devam eden çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalarımızı istişare ettik. Aziz şehrimizin her köşesine ulaşmak için ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.