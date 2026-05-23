AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan, bayram öncesi vatandaşları ziyaret etti

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Kurban Bayramı öncesinde Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde 47 haneyi ziyaret ederek vatandaşların bayramını tebrik etti, talep ve temennilerini dinledi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Kurban Bayramı öncesinde Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde ev ziyaretlerinde bulundu.

Gürcan, Eskişehir'in farklı mahallelerinde gerçekleştirilen ziyaret programı kapsamında 47 haneyi ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını tebrik eden Gürcan, talep ve temennileri dinledi.

Ziyaretlerde özellikle çocuklar ve yaşlılarla yakından ilgilenen Gürcan, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren özel zamanlar olduğunu ifade etti.

Gürcan, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, bayramların gönüllerin birleştiği, muhabbetin arttığı ve kardeşliğin güçlendiği müstesna zamanlar olduğunu belirtti.

Hemşehrilerinin kapısını çalmanın, dualarına ortak olmanın ve aynı samimiyeti paylaşmanın kendileri için kıymetli olduğunu kaydeden Gürcan, "Eskişehir'imizin her hanesi, her gönlü bize emanettir." ifadelerini kullandı.

Gürcan, bayram öncesinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirterek, Eskişehir'de gönül köprülerini güçlendirmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
