AK Partili Gider'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gider, mesajında, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan o ilk meşalenin, yalnızca bir kurtuluş hamlesi değil, tarihin akışını değiştiren, millet iradesinin önünde hiçbir gücün duramayacağını gösteren büyük bir başlangıç olduğunu, 107 yıl önce başlayan bu yürüyüşün, işgal altındaki bir coğrafyadan bağımsız ve güçlü bir devlet çıkardığını ifade etti.

19 Mayıs'ın gençlere armağan edilmesinin tesadüf olmadığını belirten Gider, şöyle devam etti:

"Çünkü bir ülkenin geleceği, nüfus cüzdanındaki yaşla değil taşıdığı inançla, kurduğu hayallerle ve üstlendiği sorumlulukla şekillenir. Türkiye'nin yarınlarını, geçmişiyle gurur duyan ama bununla yetinmeyip dünyaya yeni sözler söyleme cesareti gösteren gençler kuracaktır. Bizlere düşen görev, bu büyük mirası korumakla sınırlı değildir. Asıl sorumluluğumuz; gençlerimizin önünü açmak, onların potansiyelini desteklemek ve güçlü, tam bağımsız, müreffeh bir Türkiye'yi daha da ileri taşımaktır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, Çanakkale'mizin ve ülkemizin geleceği olan tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum."