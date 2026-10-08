AK Partili Büyükgümüş, fon soruşturması iddialarında muhalefeti eleştirdi

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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, fon soruşturması kapsamında bakan ve milletvekillerine yönelik iddialara tepki gösterdi.

Büyükgümüş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devletin fon meselesinden kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi için çalışırken yargının da olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için süreci titizlikle yürüttüğünü vurguladı.

Muhalefetin, kamuoyunun haklı hassasiyetlerini siyasi yankesiciliğe dönüştürme telaşıyla dedikodulardan hüküm çıkarmaya kalkıştığını ifade eden Büyükgümüş, "Hiçbir somut delile, belgeye dayanmadan, kulaklarına fısıldanan her dedikoduyu gerçek kabul ederek bakanlarımızı, milletvekillerimizi ve yol arkadaşlarımızı peşinen mahkum etmeye çalışıyorlar. Üstelik en alçakça yöntemlere başvurup ailelerini dahi hedef alıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Başta İBB olmak üzere muhalefet belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmalarında çok sayıda belge, delil ve tanık ifadesi gündeme gelirken masumiyet karinesine sarılanların, konu AK Parti olunca nasıl haysiyet cellatlığına soyunduklarını dikkatle not ediyoruz.

Biz yanlış yapanı kahraman ilan etmeyiz, makamına, ünvanına bakmadan hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini savunuruz. Ancak bu kararlılığımızı fırsat bilerek hiçbir delil ortaya koymadan yol arkadaşlarımızın itibarını hedef almanıza da sessiz kalmayız. Yeni Partiye net çağrımızdır. Siyasi hırsızlıklarınızın hesabını veremeden başladığınız siyasi yankesiciliğe derhal son verin, bu milletin yakasından düşün."

Kaynak: AA