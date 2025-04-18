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AK Parti ve MHP İl Başkanları Birlikte Ziyaret Gerçekleştirdi

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AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp'ı ziyaret etti. Ziyarette birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Ak Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas ve yönetimi, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp'ı ziyaret etti.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklama göre, AK Parti İl Başkanı Arvas, beraberindeki partililerle MHP İl Başkanlığına geldi.

Güngöralp ile bir araya gelen Arvas, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Güngöralp de ziyaretin Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliğini gösterdiğini söyledi.

Arvas'a teşekkür eden Güngöralp, "Ziyaretinizle bizi onurlandırdınız. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi.

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Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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