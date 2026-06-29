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AK Parti Ulaş İlçe Başkanı Karacalar köyleri ziyaret etti

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AK Parti Ulaş İlçe Başkanı Fatih Karacalar, Kadın Kolları Başkanı Aslıhan Ceylan ile Baharözü ve Karacalar köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi ve parti faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

AK Parti Ulaş İlçe Başkanı Fatih Karacalar, köy ziyaretleri gerçekleştirdi.

AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Aslıhan Ceylan ile Baharözü ve Karacalar köylerini ziyaret eden Fatih Karacalar, vatandaşlarla sohbet etti.

Taleplerini dinlediği vatandaşlara partinin faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi veren Karacalar, gönüllü üye kayıtlarını yaptı.

Karacalar, birlik, kardeşlik ve adalet anlayışıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ve AK Partiye yeni gönüllüler kazandırmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
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