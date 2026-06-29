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Sakarya'daki AK Parti toplantısında 3 bin 824 güvenlik personeli görev yaptı

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda 3 bin 824 emniyet ve jandarma personeli görev aldı. Program boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, güvenlik önlemleri Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı ile koordineli şekilde yürütüldü.

Sakarya'da düzenlenen AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda görev alan 3 bin 824 emniyet ve jandarma personeli, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan görevini tamamladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sapanca ilçesinde 26-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen programda, il genelinde alınan güvenlik önlemleri sonucu herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Program süresince 450 ekipten oluşan 3 bin 200 emniyet personeli ile 204 unsurdan oluşan 624 jandarma personeli, Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı görevlileriyle koordineli şekilde kentte ve otoyollarda güvenlik tedbirlerini uyguladı.

Kaynak: AA / Burak Uçar
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