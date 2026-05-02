AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Gümüş'ten CHP'li belediyelere eleştiri

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Av. Ali Gümüş, CHP'li belediyelerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri ile belediyeler arası hukuki sürece ilişkin eleştirilerde bulundu.

Gümüş, yazılı açıklamasında, Çorlu'da düzenlenen 1 Mayıs etkinliklerinde emek ve işçi sorunları yerine siyasi söylemlerin ön plana çıkarıldığını ileri sürdü. Emekçilerin taleplerinin geri planda kaldığını savunan Gümüş, bu durumun günün anlam ve önemine uygun olmadığını ifade etti.

Çorlu'nun önemli bir sanayi merkezi olduğunu hatırlatan Gümüş, işçilerin ücret, çalışma koşulları ve iş güvenliği gibi konuların konuşulması gerektiğini belirtti. Belediyenin önceliğinin de kentin altyapı, ulaşım ve çevre sorunlarına çözüm üretmek olması gerektiğini kaydetti.

Gümüş, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Süleymanpaşa Belediyesi arasında eski otogar arazisine ilişkin yaşanan dava sürecine de değinerek, aynı partiye mensup iki belediyenin anlaşmazlığı mahkemeye taşımasının yönetim açısından sorun teşkil ettiğini savundu.

Bu tür süreçlerin kamu kaynakları ve zaman açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirten Gümüş, belediyeler arasında uzlaşı ve koordinasyonun önemine işaret etti.

Tekirdağ'da vatandaşların daha iyi hizmet beklentisi içinde olduğunu ifade eden Gümüş, AK Parti teşkilatı olarak gelişmeleri takip edeceklerini ve vatandaşların taleplerini gündemde tutmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
