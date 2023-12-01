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AK Parti Tatvan İlçe Başkanlığına atanan Ayaz göreve başladı

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Bitlis'te AK Parti Tatvan İlçe Başkanlığına atanan Erhan Ayaz, göreve başladı.

Bitlis'te AK Parti Tatvan İlçe Başkanlığına atanan Erhan Ayaz, göreve başladı.

Devir teslim törenine AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ve partililer katıldı.

Törende konuşan Bedirhanoğlu, görev süreçlerinin bayrak yarışı olduğunu ifade ederek, emeklerinden dolayı önceki il başkanı Cemil Sayılgan'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, görev devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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