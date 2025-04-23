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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstanbul'daki Depremler Hakkında Açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstanbul'daki Depremler Hakkında Açıklama
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İstanbul'daki depremler sonrası yaptığı açıklamada, devletin tüm birimlerinin sahada olduğunu ve vatandaşların resmi açıklamaları takip etmelerinin önemini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'daki depremlere ilişkin, "İstanbul'umuza ve tüm ülkemize geçmiş olsun. Devletimizin tüm birimleri sahadadır. Tüm birimler vatandaşlarımızın hizmetindedir." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul'umuza ve tüm ülkemize geçmiş olsun. Devletimizin tüm birimleri sahadadır. Tüm birimler vatandaşlarımızın hizmetindedir. Vatandaşlarımızın resmi açıklamaları takip etmesi çok önemlidir. Resmi açıklamalar haricindeki söylemlere itibar edilmemelidir."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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