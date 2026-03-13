Ömer Çelik'ten İlber Ortaylı için taziye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı yayımladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı yayımladı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok üzgünüz. Kelimenin tam anlamıyla alim, kelimenin tam anlamıyla üstad ve kelimenin tam anlamıyla vatan evladı kıymetli büyüğümüz İlber Ortaylı hocamızı kaybettik. Büyük bir değerimizden yoksunuz artık. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
