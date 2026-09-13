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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü mesajı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Milletimizin istiklal ve vatan için verdiği eşsiz mücadelenin sütunlarından biri olan Sakarya Zaferi'nin 105'inci yıl dönümündeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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