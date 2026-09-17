AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mekke'ye yönelik saldırı girişimine tepki: Tüm Müslümanlara saygısızlık

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mekke'yi hedef alan saldırı girişimini kınayarak, Mekke-i Mükerreme'ye yönelik her türlü saldırının tüm Müslümanlara yönelik bir saygısızlık anlamına geldiğini ifade etti.

Çelik, sosyal medya hesabından Mekke'yi hedef alan saldırı girişimine ilişkin açıklama yaptı. Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

" Mekke'yi hedef alan saldırı girişimini lanetliyoruz. Mekke-i Mükerreme'ye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir. Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan şehirlerini hedef alan saldırılar, Müslümanlar için kötü niyet besleyenlerin çıkarlarına hizmet etmekten başka bir anlam taşımaz."

Kaynak: ANKA