AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İzmir'in kurtuluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'in kurtuluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"9 Eylül İzmir'imizin kurtuluşunu kutluyoruz. O gün bir kere daha tarihe mühür vurarak vatanımıza göz dikenlere layık oldukları cevabı verdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyoruz."

Kaynak: AA