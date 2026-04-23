AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yüce Meclisimizin açılışının 106. yıl dönümünde büyük bir gurur ve iradeyle geleceğe bakıyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Yüce Meclisimizin açılışının 106. yıl dönümünde büyük bir gurur ve iradeyle geleceğe bakıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Tüm çocuklar için daha iyi bir dünyanın mücadelesini vermeye devam ediyoruz. Bayramımız kutlu olsun."