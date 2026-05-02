AK Parti Sözcüsü Çelik Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'i kutladı.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler. Önümüzdeki sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Amedspor'u tebrik ediyoruz. Tüm Amed Sportif Faaliyetler camiasına ve Diyarbakır'ımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Abdullah Sarica