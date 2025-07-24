AK Parti Sözcüsü Çelik, Lozan Barış Antlaşması'nın 102. yıl dönümünü kutladı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 102. yıl dönümünü kutladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milletimizin yıkılmaz ve yenilmez olduğunun ilanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş senedi Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 102. yıl dönümü kutlu olsun. Tarihte vardık, bugün varız ve yarın da var olacağız. Milletimiz, tarihsel varoluşunu Lozan'la beraber bir kere daha dünyaya ilan etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize hürmetlerimizi sunuyoruz."