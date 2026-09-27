AK Parti Sözcüsü Çelik:"(Fon soruşturmaları) Tüm denetim kurulları görevlerinin başındadır.Milletin emanetine sahip çıkma konusunda taviz yoktur Gereken neyse yapmaktan çekinmeyiz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Çelik:"(Fon soruşturmaları) Tüm denetim kurulları görevlerinin başındadır.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Fon soruşturmaları) Tüm denetim kurulları görevlerinin başındadır.Milletin emanetine sahip çıkma konusunda taviz yoktur Gereken neyse yapmaktan çekinmeyiz"
Kaynak: AA