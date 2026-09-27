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AK Parti Sözcüsü Çelik:"(Fon soruşturmaları) Tüm denetim kurulları görevlerinin başındadır.Milletin emanetine sahip çıkma konusunda taviz yoktur Gereken neyse yapmaktan çekinmeyiz"

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AK Parti Sözcüsü Çelik:"(Fon soruşturmaları) Tüm denetim kurulları görevlerinin başındadır.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Fon soruşturmaları) Tüm denetim kurulları görevlerinin başındadır.Milletin emanetine sahip çıkma konusunda taviz yoktur Gereken neyse yapmaktan çekinmeyiz"

Kaynak: AA
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