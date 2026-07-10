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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AP kararına sert tepki

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen kararın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftira olduğunu belirterek şiddetle kınadı. Çelik, bu kararın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ve Türkiye'nin egemenlik haklarına saygısızlık anlamına geldiğini ifade etti. Ayrıca, TSK'nın uluslararası görevlerdeki fedakarlıklarına dikkat çekerek bu tür kararların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır. Bu sözde kararı kınıyoruz"

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
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