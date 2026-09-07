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Sivas'ta iki yol ihalesi Eylül sonunda yapılacak

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AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Şarkışla-Altınyayla ve Şarkışla-Akçakışla yolları için ihalelerin yapılacağını belirtti.

Ak Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Şarkışla- Altınyayla ve Şarkışla- Akçakışla yolları için ihalelerin yapılacağını belirtti.

Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, Sivas'ın ulaşım altyapısını güçlendirecek iki önemli yatırımın hayata geçeceğini ifade etti.

Şarkışla- Altınyayla yolu ve Altınyayla çevre yolunu da kapsayan 8 kilometrelik kesimin ihalesinin 28 Eylül'de yapılacağını aktaran Aksu, Şarkışla-Akçakışla yolunun standardını yükseltecek 13,5 kilometrelik kesimin ihalesinin ise 29 Eylül'de gerçekleştirileceğini kaydetti.

Yatırımın Sivas'a hayırlı olmasını dileyen Aksu, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na ve TBMM AK Parti Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler'e destekleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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