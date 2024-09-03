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AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, kentteki çalışmaları değerlendirdi

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AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, gazetecilerle bir araya gelerek kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gül, kentsel dönüşüm, yol çalışmaları ve havalimanı terminal projesi gibi konuları değerlendirirken, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binasının bölgeye büyük sağlık hizmeti sunacağını vurguladı. Gül, basın mensuplarıyla birlikte kentte devam eden yatırımları da inceledi.

Ak Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, gazetecilerle buluştu.

Gül, bir kafede düzenlenen toplantıda, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kentsel dönüşüm, yol çalışmaları ve havalimanı terminal projesi ile ilgili son gelişmeleri değerlendiren Gül, şehir hastanesi konseptindeki 400 yataklı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binasının bölgeye büyük sağlık hizmeti sunacağını vurguladı.

Gül daha sonra basın mensuplarıyla birlikte kentte devam eden yatırımları inceledi.

???????Toplantı ve ziyaretlere, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hikmet Ekin de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Milletvekili Mervan Gül AK Parti Politika Güncel siirt

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