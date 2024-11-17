AK Parti Sason 8. Olağan İlçe Kongresi Yapıldı
AK Parti Sason 8. Olağan İlçe Kongresi, bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Tek listeyle yapılan kongrede Abdullah Aydemir yeniden ilçe başkanı seçildi. Programa önemli isimler katıldı.
Ak Parti Sason 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.
Bir düğün salonunda düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Tek listeyle gidilen kongrede Abdullah Aydemir yeniden ilçe başkanı seçildi.
Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ve partililer katıldı.