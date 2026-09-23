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AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı'dan Havza'ya ziyaret

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AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Ak Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Kırcalı, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, Kadın Kolları Başkanı Sena Deniz, Gençlik Kolları Başkanı Abdulbaki Akay ve partililerle bir araya geldi.

Kırcalı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Samsun Şehir Hastanesinin açılışına katılanlara teşekkür ederek, "Terörsüz Türkiye hedefimize engelleri aşarak, ön yargıları kırarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak emin adımlarla yürüyoruz." dedi.

İkiz ve Pekşen ile esnaf ziyareti gerçekleştirerek vatandaşlarla sohbet eden Kırcalı, Kaymakam Samet Serin'i de makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Havza Adliyesini de ziyaret eden Kırcalı, ardından Memduhiye Mahallesi'nde üye ziyareti gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gönderilen teşekkür belgelerini teslim etti.

Kaynak: AA
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