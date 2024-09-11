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AK Parti Sakarya Milletvekili Kaya, Alaca'yı ziyaret etti

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AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Çorum'un Alaca ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Ak Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Çorum'un Alaca ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

"Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında ilçeye gelen Kaya, AK Parti Alaca İlçe Başkanı Ragıp Açatan'ı ziyaret ederek, parti çalışmalarını değerlendirdi.

Daha sonra partili yöneticilerle birlikte Alaca esnafını ziyaret eden Kaya, esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Ardından Alaca Devlet Hastanesini ziyaret ederek hastalara şifa dileklerini ileten Kaya, hastane yöneticilerinden hastanenin durumu hakkında bilgi aldı.

Alaca Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret eden Kaya, iş dünyasının temsilcileriyle sohbet etti.

Kaya, daha sonra Alaca Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret ederek, dernek üyeleriyle sohbet etti.

Kaynak: AA / Güncel

Milletvekili Murat Kaya Politika AK Parti Sakarya Güncel Alaca

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