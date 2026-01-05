AK Parti Rize İl Başkanlığından üye artışına ilişkin açıklama

Ak Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, üye sayılarının 94 bin 474'e ulaştığını söyledi.

Parti binasında basın açıklaması yapan Katmer, Yargıtay Başkanlığınca 2 Ocak'ta açıklanan resmi verilere göre, partilerinin üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını ifade etti.

Katmer, 7 Ağustos 2024'de Rize'de 89 bin 588 olan üye sayısının, 31 Aralık 2025 itibarıyla yüzde 5,4 artış göstererek 94 bin 474'e yükseldiğini aktardı.

Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından belirlenen yüzde 25'lik üye hedefinin Rize'de yüzde 34,92'lik oranla aşıldığı bilgisini veren Katmer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rize'de yakalanan bu tablo, Türkiye genelinde elde edilen rekor büyümenin sahadaki en somut ve en güçlü yansımalarından biridir. Bu başarının arkasında, teşkilatımızın hemşehrilerimizle kurduğu sürekli, samimi ve birebir temas yer almaktadır. Hasta, yaşlı ve engelli ziyaretlerinden şehit ve gazi ailelerine, mahalle ve köy istişarelerinden esnaf ziyaretlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede sahada aktif rol almış, gönül odaklı çalışmalarıyla üye artışına önemli katkı sağlamıştır."

Gençlik kollarının çalışmalarına da değinen Katmer, "Üniversite ve yeni seçmen odaklı çalışmalar, mahalle ve ev ziyaretleri, sosyal ve milli gün programları, Ramazan ayı saha faaliyetleri ve ÜNİAK buluşmalarıyla gençlerle birebir temas kurmuş samimi ve sürekli saha varlığıyla genç üye sayısında istikrarlı bir artış sağlamıştır." dedi.

Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin siyaseti kapalı salonlarda yapmadığını vurgulayan Katmer, "Milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yürütmeye devam etmektedir. Açıklanan bu üye artışı, yalnızca sayısal bir büyümeyi değil, bu liderliğe, bu anlayışa ve ortaya konulan vizyona duyulan güçlü güveni de açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.