AK Parti İl Başkanı Katmer, çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi

AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, düzenlediği basın toplantısında Terörsüz Türkiye sürecine ve ÇAYKUR'un personel alımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Katmer, barışın önemine vurgu yaptı ve kadın grubunun bölgeye gideceğini duyurdu.

Ak Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, yaptıkları çalışmaları değerlendirdiği basın toplantısı gerçekleştirdi.

Katmer, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bazı illeri ziyaret ettiklerini söyledi.

Vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Katmer, "Oradaki vatandaşlarımız diyorlar ki 'Terörsüz Türkiye süreci için kim olmaması için çaba sarf ederse vatan hainidir.' Yani şuna inanıyorlar ki kesinlikle bir barış gelmesi lazım." dedi.

Katmer, 43 kişilik kadın grubunun da birkaç günlüğüne bölgeye gideceğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Ak Parti İl Başkanlığı olarak düzenlediğimiz bir programdır. Bizim için çok faydalı olacağına inanıyoruz. Karşılıklı olarak bir samimiyeti güçlendirmiş olacağız. Oradaki vatandaşlarımızın bu barışın daha uzun kitlelere yayılması konusunda büyük çabaları var. O çabaya karşı biz de sorumluluğumuzu yerine getirmiş olacağız."

ÇAYKUR'un personel alımına yönelik yapılan çalışmalara değinen Katmer, şunları kaydetti:

"Başta milletvekillerimiz, Rizeli genel başkan yardımcılarımız ve bölgedeki Cumhur İttifakı paydaşlarımızla beraber bunu anlattık. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri'nin öncülüğü ile beraber torba yasaya girecek ÇAYKUR'la alakalı bir kanun değişikliği bekliyoruz. Bu kanun değişikliği ÇAYKUR'un çıkaracağı yönetmelikle beraber personel alımını ÇAYKUR'un kendi yönetmeliği ile beraber yürütmüş olacak. Bu ÇAYKUR tarihinde güzel bir gelişmedir."

Toplantıya, AK Parti Rize İl Kadın Kolları Başkanı Nuran Alim, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onuralp Kazmaz ile partililer de katıldı.

