AK Parti Pazaryeri İlçe Danışma Toplantısı Gerçekleşti

Güncelleme:
AK Parti Pazaryeri İlçe Danışma Toplantısı, partinin yerel ve il yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda halkın talepleri dinlendi ve ardından ilçe merkezindeki panayır ziyaret edildi.

Ak Parti Pazaryeri İlçe Danışma Toplantısı, AK Parti İlçe Başkanlığı binasında düzenlendi.

Toplantıya, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey, AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Semra Aydemir, Pazaryeri İlçe Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat, ilçe teşkilat üyeleri, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda Eldemir, Yıldırım ve Karabey birer konuşma yaptı.

Toplantının basına kapalı bölümünde, vatandaşların soruları cevaplanıp, teşkilat üyeleriyle istişarelerde bulunuldu.

Toplantı sonrası Eldemir ve beraberindekiler, ilçe merkezinde kurulan panayırı ziyaret etti.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
