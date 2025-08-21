AK Parti Of Kadın Kolları'ndan Gazze'ye Yardım Kermesi

AK Parti Of Kadın Kolları'ndan Gazze'ye Yardım Kermesi
AK Parti Of İlçe Kadın Kolları, Gazze için düzenlenen yardım kermesinde gıda ve giyim ürünleri topladı. Başkan Songül Okutan, Gazze'deki durumu vurguladı ve İsrail'in uyguladığı şiddeti kınadı.

Ak Parti Of İlçe Kadın Kolları Başkanlığınca Gazze yararına yardım kermesi gerçekleştirildi.

Çarşıbaşı Büyük Cami önünde düzenlenen kermeste gıda ve giyim ürünleri vatandaşların beğenisine sunuldu.

Ak Parti Of İlçe Kadın Kolları Başkanı Songül Okutan, yaptığı konuşmada, Gazze'de büyük bir soykırım yaşandığını söyledi.

İnsanların aç, susuz ve evsiz bir şekilde yardım beklediğine işaret eden Okutan, "İsrail soykırımını lanetliyorum. Biz de Of'ta AK Parti Kadın Kolları olarak buna kayıtsız kalmadık. Yönetimdeki arkadaşlarımızla çalışma yaparak bu kermesi açtık. Herkes elinden gelen gayreti göstererek evlerinde hazırlayabildiği neler varsa getirerek katkı sağladı." diye konuştu.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
