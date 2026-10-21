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AK Parti'nin yerel yönetimlere yönelik reform çalışmasında sona gelindi

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- AK Parti tarafından belediyelerdeki mali disiplinin sağlanması ve denetim mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik reform çalışmasında son düzlüğe gelindi MKYK toplantısında yapılan sunumda, reform çalışmalarının "yerel yönetimlerde şeffaflık ve denetim", "yerel yönetim modelinin geliştirilmesi", "yerel yönetimlerin mali yapısı", "yerel yönetimlerde yeni uygulamalar", "imar ve planlama" başlıkları altında yürütüldüğü ve en kısa sürede TBMM'ye sunulmak üzere son halinin verileceği ifade edildi

Ak Parti, şeffaflık ve denetim, mali yapı, yerel yönetim modelinin geliştirilmesi ile yerel yönetimlerde yeni uygulamalar, imar ve planlama başlıkları altında yürütülen yerel yönetimler reform çalışmasına son şeklini vererek, en kısa sürede TBMM'ye sunmayı planlıyor.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında yerel yönetimlere ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Sunumda, özellikle muhalefet belediyelerinde meydana gelen rüşvet, yolsuzluk ve irtikap gibi meselelerin belediye hizmetlerini aksattığı ve vatandaşı mağdur ettiğinin altı çizildi.

Belediyelerin mali yapısını disipline eden bir düzenlemenin yapılması gerektiğine işaret edilen sunumda, denetim mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile birlikte kırsal alanlarda yaşanan yetki karmaşasının çözümüne ilişkin önerilerin de yer aldığı sunumda, köklü bir yerel yönetimler reformuna ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Bu kapsamda, AK Parti'nin hazırladığı yerel yönetimler reform çalışmasında son düzlüğe gelindiği ifade edildi.

Reform çalışmalarının "yerel yönetimlerde şeffaflık ve denetim", "yerel yönetim modelinin geliştirilmesi", "yerel yönetimlerin mali yapısı", "yerel yönetimlerde yeni uygulamalar", "imar ve planlama" başlıkları altında yürütüldüğü ve en kısa sürede TBMM'ye sunulmak üzere son halinin verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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