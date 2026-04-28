Ak Parti'nin TBMM Genel Kurulu'nun Gündem ve Çalışma Saatlerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Önerisi Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, AK Parti Grubu'nun Meclis'in çalışma takvimi ve gündemine ilişkin sunduğu grup önerisi kabul edildi.

Kabul edilen öneri uyarınca, gündemin "Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan 268 ve 223 sıra sayılı Kanun Tekliflerinin yine bu kısmın sırasıyla 7 ve 8'inci sıralarına alındı.

Genel Kurul'un 5, 6, 7, 12, 13, 14, 20, 21 Mayıs ile 2, 3 ve 4 Haziran 2026 Salı, Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde denetim konularının görüşülmeyerek gündemin "Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler Kısmında" yer alan işlerin görüşülecek.

Buna göre, bugünkü birleşiminde fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan maddelerin, 29 Nisan Çarşamba günü ise kanun teklifinin ikinci bölümünde yer alan maddelerinin oylamalarının tamamlanmasına kadar Genel Kurul açık kalacak.

Genel Kurul; 30 Nisan Perşembe günkü birleşiminde tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne kadar olan işlerin görüşmelerini, 5 Mayıs Salı günü teklifin birinci bölümünü, 6 Mayıs Çarşamba günkü birleşiminde teklifin ikinci bölümünü ve 7 Mayıs Perşembe günkü birleşiminde ise teklifin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar görüşecek.

TBMM Genel Kurulu'nun 12 Mayıs 2026 Salı günkü birleşiminde 147 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerini, 13 Mayıs Çarşamba günkü birleşiminde 69 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerini, 14 Mayıs Perşembe günkü birleşiminde 68 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmaları sürdürülecek.

