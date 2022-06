AK Parti'nin kurucularından Hüseyin Çelik'ten dikkat çeken sözler: Kendilerini MHP'ye mahkum ettiler

Eski Milli Eğitim Bakanı ve Ak Parti'nin kurucularından Prof. Dr. Hüseyin Çelik, KRT TV'de Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programında açıklamalarda bulundu.

"BİZİM KURDUĞUMUZ BAHÇEYE BİRİLERİ GECEKONDU YAPMIŞ"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Kral çıplak demenin vaktidir" sözleriyle tepkilerin odağında yer alan Ak Parti'li Bülent Arınça'a sahip çıkan Çelik, "Bülent Arınç Bey olsun, ben olayım birçok arkadaşımız Ak Parti'yi kuran ve Ak Parti'yi iktidar yapan insanlarız, bizim kurduğumuz bahçede birileri gelip gecekondu yapmış oradan abuk sabuk şeyler söylüyor. Bu benim de zoruma gidiyor, Sayın Arınç'ın da başkalarının da zoruna gidiyor. Efendim kral çıplaktır ifadesi şudur, diyelim ki Türkiye yüksek enflasyon var bugün. Bunu gör arkadaş. Yani ben iktidar mensubuysam, enflasyon yoktur demenin manası var mı, var enflasyon. Hukuksuzluk var mı var, adaletsizlik var mı var, bunun 50 çeşidi var." dedi.

"AK PARTİ, KENDİNİ MHP'YE MAHKUM ETTİ"

Çelik, sözlerine şöyle devam etti: "Mhp AK Parti ile ittifak etmiş. Bana sorsanız, AK Parti'nin MHP ile ittifak etmesine sırılsıklam karşıyım. Her zaman söyledim; AK Parti Edirne'den Kars'a her kesimden, her etnik gruptan oy alıyordu. Bizim bir etnik grupla yakınlaşarak diğerini kaybetme lüksümüzün olmadığını söyledim. AK Parti HDP ile de MHP ile de ittifak etmemeli. Biri Türk biri Kürt milliyetçiliği yapıyor. AK Parti bu tuzağa kendi kendine düştü. AK Parti yüzde 34 ile hem cumhurbaşkanı hem başbakan hem meclis başkanı seçiyordu. AK Parti yüzde 50+1'e kendini mahkum ederek, kendisini MHP'ye mahkum etti." dedi.