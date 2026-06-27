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AK Parti kampında 'Efsane Büyük Başkan' şarkısı tanıtıldı

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AK Parti'nin Sakarya'daki 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda partinin 25'inci yılına özel hazırlanan 'Efsane Büyük Başkan' adlı şarkı ilk kez dinletildi.

Ak Parti'nin Sakarya'daki 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda partinin 25'inci yılına özel hazırlanan 'Efsane Büyük Başkan' adlı şarkı ilk kez dinletildi.

Ak Parti'nin 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Sakarya'nın Sapanca ilçesinde başladı. 'Çeyrek Asırlık Destan Ak Parti' temasıyla düzenlenen kamp programında, partinin 25 yıllık siyasi yolculuğunu anlatan özel etkinlikler de yer alıyor. Bu kapsamdaki çalışmalardan biri de yeni şarkı oldu. Ceyhun Çelik'in seslendirdiği 'Efsane Büyük Başkan' adlı eser, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasından önce, ilk kez dinletildi. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan şarkının sözlerinde, AK Parti'nin Erdoğan liderliğinde geçen siyasi yolculuğa vurgu yapılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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